Un Paysage Rural derrière la Défense sur l’Axe Historique, La Ferme du Bonheur, Nanterre
Un Paysage Rural derrière la Défense sur l’Axe Historique, La Ferme du Bonheur, Nanterre samedi 6 juin 2026.
Un Paysage Rural derrière la Défense sur l’Axe Historique 6 et 7 juin La Ferme du Bonheur Hauts-de-Seine
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Atelier vannerie, apiculture, architecture en pierre-sèche
Participation aux travaux agricoles
Visites libres
La Ferme du Bonheur 200-220 avenue de la République 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France +33(0)147245124 http://www.lafermedubonheur.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.lafermedubonheur.fr »}] La Ferme du Bonheur est née l’Hiver 1992/93 au bord de l’Université sur une friche issue de la démolition d’une école ancienne. Depuis le 28 décembre 2008, avec le public nous avons pris soin de la dernière friche sauvage et libre de l’OIN Seine-Arche, au bout de l’Axe Historique de Le Nôtre, derrière la Défense. 4,2 hectares consacrés lors des Journées Nationales de l’Architecture en 2023, un véritable paysage rural, maraîchers, vergers, céréales, bois, chemins, haies… une biodiversité passée d’une 50aine de végétaux à près de 300, plus de 150 espèces animales… Le tout avec des foules de bénévoles: entreprises en RSE, bénéficiaires de structures d’actions sociales, « éco-warriors », volontaires internationaux, voisins… Gare RER Nanterre-Préfecture (8mn de l’Étoile)
Atelier vannerie, apiculture, architecture en pierre-sèche
©la Ferme du Bonheur
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