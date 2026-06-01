La Fabrique du P.R.É., La Ferme du Bonheur, Nanterre

La Fabrique du P.R.É. 5 et 6 juin La Ferme du Bonheur Hauts-de-Seine

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00

« La Fabrique du Pré », une conférence-théâtre de et par Roger des PRÉS

Du Mercredi 6 mai – Sainte Prudence, Jour de la Pimprenelle au Dimanche 28 Juin – Saint Irénée, Jour de la Faucille.

à la Ferme du Bonheur

Ouverture des portes à 19h, début du spectacle à 20h.

Où l’on entendra ce qui anime Roger des PRÉS, fondateur de la Ferme du Bonheur, depuis son enfance, sa conscience du gouffre abyssal entre Occident et « Tiers-Monde », de la concurrence entre l’Homme et la Machine… Un début de réaction avec l’invention de la Ferme du Bonheur, un chapitre accompli avec le Champ de la Garde… demain le Grand-OEuvre : « le P.R.É. » Parc Rural Expérimental, autrement dit « Le Joli-Village ».

Billetterie

La Ferme du Bonheur 200-220 avenue de la République 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France +33(0)147245124 http://www.lafermedubonheur.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/paranda-oulam-la-ferme-du-bonheur/evenements/la-fabrique-du-p-r-e »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/paranda-oulam-la-ferme-du-bonheur/evenements/la-fabrique-du-p-r-e »}] La Ferme du Bonheur est née l’Hiver 1992/93 au bord de l’Université sur une friche issue de la démolition d’une école ancienne. Depuis le 28 décembre 2008, avec le public nous avons pris soin de la dernière friche sauvage et libre de l’OIN Seine-Arche, au bout de l’Axe Historique de Le Nôtre, derrière la Défense. 4,2 hectares consacrés lors des Journées Nationales de l’Architecture en 2023, un véritable paysage rural, maraîchers, vergers, céréales, bois, chemins, haies… une biodiversité passée d’une 50aine de végétaux à près de 300, plus de 150 espèces animales… Le tout avec des foules de bénévoles: entreprises en RSE, bénéficiaires de structures d’actions sociales, « éco-warriors », volontaires internationaux, voisins… Gare RER Nanterre-Préfecture (8mn de l’Étoile)

« La Fabrique du Pré », une conférence-théâtre de et par Roger des PRÉS

©