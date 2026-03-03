8ème expo de véhicules anciens Le Chambon-sur-Lignon

8ème expo de véhicules anciens

Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Tous véhicules à moteur de plus de 30 ans et de prestige, marché aux pièces détachées. Animations, buvette et restauration. Rétro camping du 21 au 23 août.

Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 chambon.vintage@gmail.com

English :

All motor vehicles over 30 years old and prestige vehicles, spare parts market. Entertainment, refreshments and catering. Retro camping from August 21 to 23.

