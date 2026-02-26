8èmes rencontres d’histoires d’histoire Médiathèque départementale Saint-Vallier

Saint-Vallier

8èmes rencontres d’histoires d’histoire

Médiathèque départementale 5 rue Buissonnet Saint-Vallier Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 18:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

La fin de l’Empire Romain, 476.Fin de l’Antiquité. Déposition du dernier Empereur d’Occident. L’Empire romain d’Orient perdure et devient l’Empire byzantin… Héritage culturel et politique de l’empire romain au fil du temps.

.

Médiathèque départementale 5 rue Buissonnet Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 60 50 41 histoiresdhistoire26@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The end of the Roman Empire, 476 the end of Antiquity. Deposition of the last Western Emperor. The Eastern Roman Empire survives to become the Byzantine Empire… Cultural and political heritage of the Roman Empire over time.

L’événement 8èmes rencontres d’histoires d’histoire Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche