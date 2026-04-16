90e anniversaire de la guerre civile espagnole Mémorial de la Shoah Paris

14h – Rencontre : Des judéités plurielles dans les Brigades internationales

La participation nombreuse des Juifs dans les Brigades internationales, créées à l’automne 1936 par l’Internationale communiste pour venir en aide aux Républicains espagnols, constitue encore aujourd’hui un fait remarquable de la guerre d’Espagne mais trop souvent réduit à la formation d’une unité dite juive, la compagnie Naftali Botwin. Or, la pluralité des engagements juifs, leurs provenances, motivations et parcours ne peuvent se résumer à cette compagnie. En dressant un portrait panoramique de ces engagements et en se penchant sur la spécificité culturelle du milieu communiste yiddish, de New York à Paris, nous verrons ce que nous apprennent les archives, mais également 46 46 comment l’histoire de ces volontaires s’est écrite et réécrite, jusqu’à nos jours.

En présence d’Annabel Gottfried Cohen, doctorante en histoire à l’université d’Édimbourg et contributrice à l’ouvrage From Popular Front to Cold War: The Interracial Left and the International Workers Order, 1930–1954 (Cornell University Press, 2026), et Édouard Sill, historien et auteur de « L’Illusion lyrique ». Le volontariat international combattant dans la guerre d’Espagne (1936‑1938) (éditions de la Sorbonne, 2024).

En conversation avec Alain Lewkowicz, journaliste et producteur à France Culture.

16h30 – Projection : Madrid avant Hanita d’Eran Torbiner

Israël, documentaire, 58 min, 2006.

En 1936, les sionistes socialistes font face à un dilemme : se consacrer entièrement à établir un État juif en Palestine mandataire ou embrasser la lutte internationale contre le fascisme en Espagne. À travers les témoignages filmés d’anciens brigadistes et de leurs proches et l’exploration croisée des archives familiales et institutionnelles, ce film compose avec l’intime et le public pour retracer l’histoire de ces 300 volontaires juifs qui ont quitté la Palestine pour rejoindre les Brigades internationales.

En présence de Jean‑Charles Szurek, directeur de recherche émérite au CNRS, fils du brigadiste Alexander Szurek et auteur de Gabriel Ersler. Des Brigades internationales aux prisons soviétiques, l’autre Orchestre Rouge (éditions Hermann, 2023).

En conversation avec Annabel Gottfried Cohen.

Réserver

Dans le cadre du 90e anniversaire de la guerre civile espagnole

Le dimanche 14 juin 2026

de 16h30 à 18h00

Le dimanche 14 juin 2026

de 14h30 à 16h00

payant

Tarif: 12€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-14T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T14:30:00+02:00_2026-06-14T16:00:00+02:00;2026-06-14T16:30:00+02:00_2026-06-14T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

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