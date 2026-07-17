9e salon du livre de l’armée de Terre, Hôtel des Invalides – Musée de l’armée, Paris

Informations pratiques

9e salon du livre de l’armée de Terre 19 et 20 septembre Hôtel des Invalides – Musée de l’armée Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

9e salon du livre de l’armée de Terre

Venez rencontrer les auteurs civils et militaires qui pensent, écrivent et illustrent les combats d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Dans un monde incertain et complexe, la pensée est la condition primordiale et nécessaire à la juste compréhension du réel et des transformations de la guerre.

Cette 9e édition souhaite répondre aux attentes des visiteurs toujours plus nombreux et de tous âges en offrant un large choix d’ouvrages : biographies, récits, bandes-dessinées, essais, romans…

Plus de soixante auteurs seront heureux d’échanger avec le public et de dédicacer leurs ouvrages.

Informations pratiques

Samedi et dimanche, de 10h à 18h

Cour d’honneur des Invalides

Accès en continu sans réservation

Hôtel des Invalides – Musée de l’armée 129 rue de Grenelle, 75007 Paris, France Paris 75007 Quartier des Invalides Paris Île-de-France 0144423877 https://www.musee-armee.fr Le musée de l’Armée est l’un des musées les plus visités de France, avec plus de 1,3 millions de personnes par an. Au sein de l’Hôtel national des Invalides, fondé par Louis XIV, il abrite une des collections les plus riches du monde dans le domaine de l’histoire militaire. Ses collections retracent les conflits et valorisent les figures emblématiques de notre histoire. Le Dôme des Invalides, où repose Napoléon Ier, attire un large public international. Au-delà de ses collections, le musée de l’Armée propose une programmation culturelle particulièrement variée : expositions, conférences, concerts, projections cinématographiques et reconstitutions historiques.

Rattaché au ministère des Armées, le Musée contribue à la transmission des valeurs républicaines. Chaque année, près de 350 000 jeunes le visitent et participent à ses activités pédagogiques donnant des clés de compréhension de l’histoire du monde. Il est un véritable lieu de transmission, d’échange et de découverte. Métro La Tour-Maubour, Varenne, Invalides. RER C Invalides. Parking, stations de Vélib’ et de taxis à proximité. En voiture : Rond-point du Bleuet de France.

9e salon du livre de l’armée de Terre

© Armée de Terre