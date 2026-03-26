a capella Musée des Tapisseries Aix-en-Provence
a capella Musée des Tapisseries Aix-en-Provence samedi 30 mai 2026.
a capella
Samedi 30 mai 2026 à partir de 18h. Musée des Tapisseries 8 Place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans a capella, les chants polyglottes de Dorothée Munyaneza prennent racine dans des récits qu’on entend peu, voire pas.
Portés par une seule voix en écho à une multitude d’autres, ces récits indispensables font surgir des mémoires enfouies qui déploient leur extraordinaire puissance motrice, collective et partageable. Cette performance-cérémonie est un geste poétique sur les êtres périphériques, avec l’amour radical en son centre. L’artiste tisse avec force et délicatesse les liens entre présents et absents, entre passé et avenir.
Bio
Basée à Marseille, Dorothée Munyaneza développe une œuvre ardente. Originaire du Rwanda, elle s’installe en Angleterre avec sa famille en 1994, à l’âge de douze ans. Elle étudie la musique à la Jonas Foundation (Londres) et les sciences sociales à Canterbury, avant de s’établir en France.
En 2006, elle rencontre François Verret, ils collaborent sur cinq pièces. Elle travaille par la suite avec Alain Buffard, Rachid Ouramdane, Maud Le Pladec, Radouan Mriziga ou encore Maya Mihindou. En 2013, elle fonde la Compagnie Kadidi. Utilisant la musique, le chant, la danse, le texte, Dorothée Munyaneza part du réel pour saisir la mémoire et le corps, porter les voix de celles et ceux que l’on tait, pour faire entendre les silences et donner à voir les cicatrices de l’Histoire. Elle est artiste associée à Chaillot Théâtre national de la Danse, à la Maison de la Danse et à la Biennale de la Danse à Lyon depuis septembre 2023. En 2024, elle a reçu le Salavisa European Dance Award pour son parcours.
Distribution
Conception et interprétation Dorothée Munyaneza
Costume Stéphanie Coudert
Production Virginie Dupray Compagnie Kadidi, avec le soutien de Mascaret Production
La cie Kadidi est soutenue par la DRAC PACA (cie conventionnée).
Première Fondation Lafayette Anticipations, dans le cadre du Festival d’Automne à Paris, 14-15 septembre 2022.
Coréalisation Parallèle Pratiques artistiques émergentes internationales et LABgamerz dans le cadre de Lips #3 Souffle. .
Musée des Tapisseries 8 Place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
In a capella, Dorothée Munyaneza?s polyglot songs are rooted in stories that are rarely, if ever, heard.
L’événement a capella Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence
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