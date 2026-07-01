À chacun son blason !, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers
samedi 11 juillet 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers
Informations pratiques
À chacun son blason ! Samedi 11 juillet, 10h30 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre
Gratuit sur inscription (jauge de 10 enfants) _ Activité réservée aux enfants et encadrée par l’animatrice
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T10:30:00+02:00 – 2026-07-11T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-11T10:30:00+02:00 – 2026-07-11T12:30:00+02:00
Au Moyen Âge, chaque famille ou chevalier possède un symbole qui le représente : ce sont les armoiries. Invente les tiennes en t’inspirant des monstres et des créatures fantastiques découverts dans l’exposition temporaire. Ajoutes-y aussi quelques fleurs et trésors du jardin pour créer un blason unique et imaginaire.
Retrouvez le programme complet sur https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b
Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/ »}] [{« data »: {« author »: « Nevers Agglomu00e9ration », « cache_age »: 86400, « description »: « Festival culturel et familial de trois jours au Musu00e9e de la Fau00efence et des Beaux-Arts, mu00ealant concerts, spectacles et ateliers. La Garden Party invite petits et grands u00e0 partager un moment festif, convivial et riche en du00e9couvertes… », « type »: « rich », « title »: « Programme Garden Party », « thumbnail_url »: « https://www.calameo.com/books/social/cover/004843568d0da94d19d3b », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/004843568d0da94d19d3b », « thumbnail_height »: 628, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/4843568 », « thumbnail_width »: 1200, « html »: «
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Atelier 6-12 ans _ Au Moyen Âge, chaque famille ou chevalier possède un symbole qui le représente : ce sont les armoiries. Invente les tiennes en t’inspirant des monstres et des créatures…
Ville de Nevers, Nevers Agglo
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