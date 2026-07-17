A Compiègne, un atelier de photographes depuis le Second Empire, Château de Compiègne, Compiègne

Informations pratiques

A Compiègne, un atelier de photographes depuis le Second Empire 25 octobre 2026 – 11 avril 2027, certains dimanches Château de Compiègne Oise

Inclus dans le droit d’entrée au château (Adulte : 10€ / tarif réduit : 8€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-25T16:00:00+01:00 – 2026-10-25T17:00:00+01:00

Fin : 2027-04-11T15:00:00+02:00 – 2027-04-11T16:00:00+02:00

L’histoire de l’atelier de photographie de Charles Hideux, fondé à Compiègne vers 1857, sera racontée par Antoine Hutin, représentant de la 5ème génération de la famille de photographes qui en assure l’activité. Les visiteurs pourront découvrir leur collection d’appareils photographiques anciens et l’histoire fascinante de leur maison, entre anecdotes, savoir-faire et évolution des techniques photographiques.

Château de Compiègne Place du Général De Gaulle, 60200 Compiègne, France Compiègne 60200 Centre Ville Oise Hauts-de-France +33344384700 https://chateaudecompiegne.fr SNCF Paris-Gare du Nord – Parking gratuit dans la limite des places disponibles – Librairie-boutique

L’histoire de l’atelier de photographie de Charles Hideux, fondé à Compiègne vers 1857, sera racontée par Antoine Hutin, représentant de la 5ème génération de la famille de photographes qui en assure…

© Eugène Hutin (1883-1960), coll. Photo Hutin, Compiègne.