Les Apollons dans Et si c’était vrai ! Compiègne vendredi 4 septembre 2026.

Compiègne

Les Apollons dans Et si c’était vrai !

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-06

Auteur Les Apollons

Genre Duo

Vous ne pensiez pas arriver au Paradis, bienvenue quand même !

Vous pensez simplement venir voir un spectacle comme les autres mais vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds… Bienvenue au Paradis !

Vous avez bien entendu votre dernier voyage se fera sous le signe de l’humour, accompagné par ces deux hôtes totalement délirants, drôles et attachants.

Ils vous feront aimer la vie dans cet au-delà fantasque et burlesque. Alors venez pousser les portes du paradis en leur compagnie et préparez-vous à mourir… de rire !

Auteur Les Apollons

Genre Duo

Vous ne pensiez pas arriver au Paradis, bienvenue quand même !

Vous pensez simplement venir voir un spectacle comme les autres mais vous n’imaginez pas un seul instant où vous mettez les pieds… Bienvenue au Paradis !

Vous avez bien entendu votre dernier voyage se fera sous le signe de l’humour, accompagné par ces deux hôtes totalement délirants, drôles et attachants.

Ils vous feront aimer la vie dans cet au-delà fantasque et burlesque. Alors venez pousser les portes du paradis en leur compagnie et préparez-vous à mourir… de rire ! .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author Les Apollons

Genre: Duo

You never thought you’d get to Heaven, but welcome anyway!

You think you’ve just come to see a show like any other, but you’ve no idea what you’re getting yourself into… Welcome to Paradise!

You heard right: your last journey will be a humorous one, accompanied by these two totally wacky, funny and endearing hosts.

They’ll make you love life in this whimsical, burlesque afterlife. So come and push open the gates of paradise in their company, and get ready to die… of laughter!

L’événement Les Apollons dans Et si c’était vrai ! Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme