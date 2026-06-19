Garden-party des Avenues Compiègne
Garden-party des Avenues Compiègne dimanche 13 septembre 2026.
Compiègne
Garden-party des Avenues
Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13 20:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le président et les administrateurs de l’association des Avenues de Compiègne vous invitent dimanche 13 septembre, à partir de 17 heures, sur le Rond-Royal, à participer à leur traditionnelle Garden-party de fin d’été 2026. Penser à apporter une contribution au buffet qui se tiendra, comme d’habitude, sous les frondaisons.
Le président et les administrateurs de l’association des Avenues de Compiègne vous invitent dimanche 13 septembre, à partir de 17 heures, sur le Rond-Royal, à participer à leur traditionnelle Garden-party de fin d’été 2026. Penser à apporter une contribution au buffet qui se tiendra, comme d’habitude, sous les frondaisons. .
Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 6 79 93 69 40 association@lesavenuesdecompiegne.fr
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English :
The president and board members of the Avenues de Compiègne Association invite you on Sunday, September 13, starting at 5 p.m. at the Rond-Royal, to join them for their traditional end-of-summer garden party in 2026. Please bring a dish to share for the buffet, which will be held, as usual, under the trees.
L’événement Garden-party des Avenues Compiègne a été mis à jour le 2026-06-19 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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