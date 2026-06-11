La Belle-Mère Compiègne

Compiègne

La Belle-Mère

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Auteur Xavier Chavari

Genre Seule en scène

Une belle-mère comme on en souhaite à son pire ennemi…

Égoïste, lâche, méchante, pratiquant le chantage sans mesure, elle va faire de la vie de sa belle-fille, un enfer !

Elle ne reculera devant rien pour garder à ses côtés son fils unique.

Le cordon ombilical n’est pas coupé pour cette mère plus que possessive…

Arrivera-t-elle à l’annulation de ce mariage ?

La presse en parle

Si dans la vie, cette belle-mère est à fuir, au théâtre elle est fréquenter d’urgence… LE PARISCOPE

Isabelle Parsy possède une puissance comique hors du commun et fait mourir de rire avec son rôle de mère possessive et intolérante… LA PROVENCE

Tonitruante, Isabelle parsy fait plier de rire la salle toute entière LA MARSEILLAISE

Auteur Xavier Chavari

Genre Seule en scène

Une belle-mère comme on en souhaite à son pire ennemi…

Égoïste, lâche, méchante, pratiquant le chantage sans mesure, elle va faire de la vie de sa belle-fille, un enfer !

Elle ne reculera devant rien pour garder à ses côtés son fils unique.

Le cordon ombilical n’est pas coupé pour cette mère plus que possessive…

Arrivera-t-elle à l’annulation de ce mariage ?

La presse en parle

Si dans la vie, cette belle-mère est à fuir, au théâtre elle est fréquenter d’urgence… LE PARISCOPE

Isabelle Parsy possède une puissance comique hors du commun et fait mourir de rire avec son rôle de mère possessive et intolérante… LA PROVENCE

Tonitruante, Isabelle parsy fait plier de rire la salle toute entière LA MARSEILLAISE .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Xavier Chavari

Genre: Solo Performance

A mother-in-law you’d wish on your worst enemy…

Arrogant, slimy, mean, and a master of blackmail, she’s going to make her daughter-in-law’s life a living hell!

She’ll stop at nothing to keep her only son by her side.

The umbilical cord hasn’t been cut for this overly possessive mother…

Will she succeed in getting the marriage annulled?

What the press is saying:

While in real life this mother-in-law is someone to avoid, on stage she is a must-see… LE PARISCOPE

Isabelle Parsy possesses extraordinary comic power and has the audience in stitches with her role as a possessive and intolerant mother… LA PROVENCE

Thunderous, Isabelle Parsy has the entire audience in stitches LA MARSEILLAISE

L’événement La Belle-Mère Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme