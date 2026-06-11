La Belle-Mère Compiègne
La Belle-Mère Compiègne jeudi 17 septembre 2026.
Compiègne
La Belle-Mère
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Auteur Xavier Chavari
Genre Seule en scène
Une belle-mère comme on en souhaite à son pire ennemi…
Égoïste, lâche, méchante, pratiquant le chantage sans mesure, elle va faire de la vie de sa belle-fille, un enfer !
Elle ne reculera devant rien pour garder à ses côtés son fils unique.
Le cordon ombilical n’est pas coupé pour cette mère plus que possessive…
Arrivera-t-elle à l’annulation de ce mariage ?
La presse en parle
Si dans la vie, cette belle-mère est à fuir, au théâtre elle est fréquenter d’urgence… LE PARISCOPE
Isabelle Parsy possède une puissance comique hors du commun et fait mourir de rire avec son rôle de mère possessive et intolérante… LA PROVENCE
Tonitruante, Isabelle parsy fait plier de rire la salle toute entière LA MARSEILLAISE
Auteur Xavier Chavari
Genre Seule en scène
Une belle-mère comme on en souhaite à son pire ennemi…
Égoïste, lâche, méchante, pratiquant le chantage sans mesure, elle va faire de la vie de sa belle-fille, un enfer !
Elle ne reculera devant rien pour garder à ses côtés son fils unique.
Le cordon ombilical n’est pas coupé pour cette mère plus que possessive…
Arrivera-t-elle à l’annulation de ce mariage ?
La presse en parle
Si dans la vie, cette belle-mère est à fuir, au théâtre elle est fréquenter d’urgence… LE PARISCOPE
Isabelle Parsy possède une puissance comique hors du commun et fait mourir de rire avec son rôle de mère possessive et intolérante… LA PROVENCE
Tonitruante, Isabelle parsy fait plier de rire la salle toute entière LA MARSEILLAISE .
1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com
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English :
Author: Xavier Chavari
Genre: Solo Performance
A mother-in-law you’d wish on your worst enemy…
Arrogant, slimy, mean, and a master of blackmail, she’s going to make her daughter-in-law’s life a living hell!
She’ll stop at nothing to keep her only son by her side.
The umbilical cord hasn’t been cut for this overly possessive mother…
Will she succeed in getting the marriage annulled?
What the press is saying:
While in real life this mother-in-law is someone to avoid, on stage she is a must-see… LE PARISCOPE
Isabelle Parsy possesses extraordinary comic power and has the audience in stitches with her role as a possessive and intolerant mother… LA PROVENCE
Thunderous, Isabelle Parsy has the entire audience in stitches LA MARSEILLAISE
L’événement La Belle-Mère Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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