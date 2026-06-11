Nash Compiègne

Compiègne

Nash

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 20:00:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Auteur Nash

Genre Stand up

Qui a dit qu’on ne pouvait pas avoir une crise d’ado passé 30 ans ?

Le Théâtre à Moustaches, en accord avec GILBERT COULLIER PRODUCTIONS PRÉSENTE NASH (En tournée)

Avec beaucoup de sincérité et avec une énergie communicative, Nash nous livre son parcours, qui l’a amené à être sur scène aujourd’hui.

De ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses, en passant par des anecdotes croustillantes, on aurait presque du mal à croire que tout lui soit réellement arrivé, et pourtant…

Si vous avez envie de recharger les batteries en bonne humeur, venez découvrir ce rayon de soleil si proche de son public.

Auteur Nash

Genre Stand up

Qui a dit qu’on ne pouvait pas avoir une crise d’ado passé 30 ans ?

Le Théâtre à Moustaches, en accord avec GILBERT COULLIER PRODUCTIONS PRÉSENTE NASH (En tournée)

Avec beaucoup de sincérité et avec une énergie communicative, Nash nous livre son parcours, qui l’a amené à être sur scène aujourd’hui.

De ses rêves à ses galères professionnelles et amoureuses, en passant par des anecdotes croustillantes, on aurait presque du mal à croire que tout lui soit réellement arrivé, et pourtant…

Si vous avez envie de recharger les batteries en bonne humeur, venez découvrir ce rayon de soleil si proche de son public. .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Nash

Genre: Stand-up

Who says you can’t have a midlife crisis after 30?

Le Théâtre des Moustaches, in partnership with GILBERT COULLIER PRODUCTIONS, PRESENTS: NASH (On Tour)

With great sincerity and infectious energy, Nash shares his journey, which has led him to the stage today.

From his dreams to his professional and romantic struggles, interspersed with juicy anecdotes, it’s almost hard to believe that all of this really happened to him—and yet…

If you’re looking to recharge your batteries in good spirits, come discover this ray of sunshine who connects so closely with his audience.

L’événement Nash Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme