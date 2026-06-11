Tristan Lucas dans Français content Compiègne

Compiègne

Tristan Lucas dans Français content

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Auteur Tristan Lucas

Genre One Man Show

Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare !

Dans ce spectacle, ce faux lent, nonchalant hyperactif, rit d’abord de lui-même puis taquine les bobos, se moque des gens qui cherchent un sens à leur vie, des coachs de vie et ose même des vannes sur le musée des esclaves. Parce qu’il estime que oui, on peut rire de tout !

Vous avez l’impression de le connaître ? Difficile de ne pas remarquer celui qui multiplie les projets Chroniqueur chez Rire et Chansons et Couleur 3 (Suisse), invité sur les plus belles scènes d’humour comme Montreux ou Génération Paname, Tournée de stand-up à vélo (2 Vélos 1 Micro), Le plateau le plus convivial de France Le Mokiri , Plateau en Espagnol (Buena Risa Comedy), Podcast (Sur un plateau)…

Alors accrochez-vous à votre siège parce qu’en tant que bourlingueur (tournée en van, en bateau) et adepte du vélo, Tristan Lucas vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine entre humour noir et tendresse bienveillante.

Auteur Tristan Lucas

Genre One Man Show

Tristan Lucas est un Français Content. Oui, c’est un spécimen rare !

Dans ce spectacle, ce faux lent, nonchalant hyperactif, rit d’abord de lui-même puis taquine les bobos, se moque des gens qui cherchent un sens à leur vie, des coachs de vie et ose même des vannes sur le musée des esclaves. Parce qu’il estime que oui, on peut rire de tout !

Vous avez l’impression de le connaître ? Difficile de ne pas remarquer celui qui multiplie les projets Chroniqueur chez Rire et Chansons et Couleur 3 (Suisse), invité sur les plus belles scènes d’humour comme Montreux ou Génération Paname, Tournée de stand-up à vélo (2 Vélos 1 Micro), Le plateau le plus convivial de France Le Mokiri , Plateau en Espagnol (Buena Risa Comedy), Podcast (Sur un plateau)…

Alors accrochez-vous à votre siège parce qu’en tant que bourlingueur (tournée en van, en bateau) et adepte du vélo, Tristan Lucas vous emmène sur son porte-bagage pour faire un petit tour du monde de la bêtise humaine entre humour noir et tendresse bienveillante. .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Tristan Lucas

Genre: One-Man Show

Tristan Lucas is a happy-go-lucky Frenchman. Yes, he’s a rare breed!

In this show, this fake slacker—nonchalant yet hyperactive—first laughs at himself, then teases the hipsters, mocks people searching for meaning in their lives, takes aim at life coaches, and even dares to crack jokes about the Museum of Slavery. Because he believes that yes, you can laugh at anything!

Do you feel like you know him? It’s hard not to notice the man with a never-ending stream of projects: Columnist for Rire et Chansons and Couleur 3 (Switzerland), a guest on the biggest comedy stages like Montreux and Génération Paname, Stand-up tour by bike (2 V%E9los 1 Micro), France’s friendliest comedy stage “Le Mokiri,” Spanish-language show (Buena Risa Comedy), podcast (Sur un plateau)…

So hold on to your seats, because as a globetrotter (touring by van and boat) and cycling enthusiast, Tristan Lucas takes you along for the ride on his bike rack for a little tour of the world of human folly, blending dark humor with warm-hearted tenderness.

L’événement Tristan Lucas dans Français content Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme