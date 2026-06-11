Pas d’panique ! C’est la police… Compiègne

Compiègne

Pas d’panique ! C’est la police…

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-13

Auteur Nicolas Taffin

Genre Comédie

Si c’est vrai qu’ils veillent pour le pays… Alors on est mal barré !

Claire Madoue, journaliste d’investigation, doit réaliser un reportage dans le commissariat en charge d’arrêter une bande de braqueurs qui échappe aux forces de l’ordre depuis plusieurs mois. Quand elle fait la connaissance des responsables de l’enquête, Ben et Simoni, elle est sûre d’une chose Le Gang n’est pas prêt d’être arrêté… Mais avec ces deux spécimens, elle tient le reportage de sa vie.

Glandeurs, cyniques, incompétents… Vous allez adorer les détester ! De l’action, une histoire d’amour pas comme les autres, des interrogatoires pleins de tendresse, une intrigue palpitante, plongez au coeur de ce commissariat azimuté et découvrez la police comme vous ne l’avez (presque) jamais vue.

Auteur Nicolas Taffin

Genre Comédie

Si c’est vrai qu’ils veillent pour le pays… Alors on est mal barré !

Claire Madoue, journaliste d’investigation, doit réaliser un reportage dans le commissariat en charge d’arrêter une bande de braqueurs qui échappe aux forces de l’ordre depuis plusieurs mois. Quand elle fait la connaissance des responsables de l’enquête, Ben et Simoni, elle est sûre d’une chose Le Gang n’est pas prêt d’être arrêté… Mais avec ces deux spécimens, elle tient le reportage de sa vie.

Glandeurs, cyniques, incompétents… Vous allez adorer les détester ! De l’action, une histoire d’amour pas comme les autres, des interrogatoires pleins de tendresse, une intrigue palpitante, plongez au coeur de ce commissariat azimuté et découvrez la police comme vous ne l’avez (presque) jamais vue. .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Nicolas Taffin

Genre: Comedy

If it’s true that they’re watching out for the country… then we’re in big trouble!

Claire Madoue, an investigative journalist, is assigned to cover a story at the police station in charge of apprehending a gang of robbers that has been eluding law enforcement for several months. When she meets the lead investigators, Ben and Simoni, she’s certain of one thing: The Gang isn’t about to be caught… But with these two characters, she’s got the story of a lifetime.

Slackers, cynics, incompetents… You’re going to love hating them! Action, a love story like no other, tender interrogations, a thrilling plot—dive into the heart of this crazy police station and discover the police as you’ve (almost) never seen them before.

L’événement Pas d’panique ! C’est la police… Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme