À CONTRE VENT Saison Ah? Palais des Congrès Parthenay

À CONTRE VENT Saison Ah? Palais des Congrès Parthenay jeudi 4 décembre 2025.

À CONTRE VENT Saison Ah?

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

À CONTRE VENT

Cie 3 x Rien (49)

Un monde suspendu entre rêve et réalité

Deux personnages, deux chemins qui se rejoignent pour avancer ensemble.

On ne sait d’où ils viennent, ni où ils vont, mais ils ont décidé de partir,

poussés par le vent. Ce n’est pas une fuite, mais un nouveau départ,

une renaissance sous d’autres cieux.

À Contre Vent raconte leur voyage, entre exil et découverte, prouesses acrobatiques et jeux d’équilibre, porté par la poésie aérienne et leur pouvoir

de créer tout un monde avec… 3x Rien.

Un spectacle sensible, qui célèbre le courage d’avancer vers l’inconnu.

​Après deux accueils sous chapiteau aux Cordeliers, ils sont de retour avec

une nouvelle fable visuelle où s’entrelacent cirque, magie, machineries atypiques et univers onirique.

Tout public dès 5 ans. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

English : À CONTRE VENT Saison Ah?

German : À CONTRE VENT Saison Ah?

Italiano :

Espanol : À CONTRE VENT Saison Ah?

L’événement À CONTRE VENT Saison Ah? Parthenay a été mis à jour le 2025-08-30 par CC Parthenay Gâtine