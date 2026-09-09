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A côté de la plaque, Studium, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Studium · Strasbourg

A côté de la plaque, Studium, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Studium
Adresse
2 rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin

A côté de la plaque 19 et 20 septembre Studium Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La plaque photographique s’est imposée à la fin du XIXe siècle comme un outil majeur de production et de diffusion des savoirs. Elles sont aujourd’hui reconnues comme des témoins du patrimoine scientifique et pédagogique : découvrez une sélection issue des collections de l’Institut d’histoire de l’art !

Studium 2 rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est https://studium.unistra.fr/ Forum des savoirs, lieu de vie, d’étude, de recherche et de formation, le Studium se place résolument au service des missions de l’université et de la réussite de ses usagers.
L’offre de services se structure autour de trois grands axes : un espace d’accueil ouvert et fédérateur à l’échelle du campus, lieu commun pour la vie étudiante ; une bibliothèque et des services pour l’enseignement et la recherche.
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©SBU

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