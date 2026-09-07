Avant-Première : La Ligne Bleue, Le Star, Strasbourg

Informations pratiques

Avant-Première : La Ligne Bleue Mercredi 9 septembre, 20h00 Le Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T22:24:00+02:00

Fin : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T22:24:00+02:00

Là-haut, à huit-cents mètres d’altitude, dans la vallée de la Bruche, à Natzwiller, des hommes et des femmes vivaient du tissage, de la culture de l’orge et du seigle, jusqu’à ce que les nazis viennent y construire le camp de concentration du Struthof. Aujourd’hui encore, les hommes et la montagne portent les traces de ces blessures, les strates de cette mémoire meurtrie.

Dans chaque maison, dort une histoire.

Là-haut, à travers les fenêtres des derniers témoins, le film explore une topographie des lieux, une cartographie des mémoires, autant qu’il raconte une humanité.

Le Star 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.cinema-star.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F637875/D1788976800/VF/ »}]

La Ligne Bleue Le Star LA LIGNE BLEUE