UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Strasbourg

Avant-Première : La Ligne Bleue, Le Star, Strasbourg

mercredi 9 septembre 2026 · Le Star · Strasbourg

Avant-Première : La Ligne Bleue, Le Star, Strasbourg

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Lieu
Le Star
Adresse
27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France
Ville
67000 Strasbourg
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Avant-Première : La Ligne Bleue Mercredi 9 septembre, 20h00 Le Star Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T22:24:00+02:00
Fin : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T22:24:00+02:00

Là-haut, à huit-cents mètres d’altitude, dans la vallée de la Bruche, à Natzwiller, des hommes et des femmes vivaient du tissage, de la culture de l’orge et du seigle, jusqu’à ce que les nazis viennent y construire le camp de concentration du Struthof. Aujourd’hui encore, les hommes et la montagne portent les traces de ces blessures, les strates de cette mémoire meurtrie.
Dans chaque maison, dort une histoire.
Là-haut, à travers les fenêtres des derniers témoins, le film explore une topographie des lieux, une cartographie des mémoires, autant qu’il raconte une humanité.

Le Star 27 Rue du Jeu-des-Enfants, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est https://www.cinema-star.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F637875/D1788976800/VF/ »}]
La Ligne Bleue Le Star LA LIGNE BLEUE

À voir aussi à Strasbourg (Collectivité européenne d'Alsace)