A COURS OUVERTES : BELLES DEMEURES DU CENTRE HISTORIQUE, Cours ouvertes, Laval
samedi 19 septembre 2026 · Cours ouvertes · Laval
Informations pratiques
A COURS OUVERTES : BELLES DEMEURES DU CENTRE HISTORIQUE Samedi 19 septembre, 14h00 Cours ouvertes Mayenne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Ouverture des cours de belles demeures en centre historique en lien avec l’association des Amis du Vieux Laval avec la participation de guides-habitants et/ou de médiateurs du service Patrimoine et Médiation.
Cours ouvertes rue des Chevaux 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire
Ouverture des cours de belles demeures en centre historique en lien avec l’association des Amis du Vieux Laval avec la participation de guides-habitants et/ou de médiateurs du service Patrimoine et…
©Ville de Laval
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