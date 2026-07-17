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A COURS OUVERTES : BELLES DEMEURES DU CENTRE HISTORIQUE, Cours ouvertes, Laval

samedi 19 septembre 2026 · Cours ouvertes · Laval

A COURS OUVERTES : BELLES DEMEURES DU CENTRE HISTORIQUE, Cours ouvertes, Laval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cours ouvertes
Adresse
rue des Chevaux 53000 Laval
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne

A COURS OUVERTES : BELLES DEMEURES DU CENTRE HISTORIQUE Samedi 19 septembre, 14h00 Cours ouvertes Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Ouverture des cours de belles demeures en centre historique en lien avec l’association des Amis du Vieux Laval avec la participation de guides-habitants et/ou de médiateurs du service Patrimoine et Médiation.

Cours ouvertes rue des Chevaux 53000 Laval Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire
Ouverture des cours de belles demeures en centre historique en lien avec l’association des Amis du Vieux Laval avec la participation de guides-habitants et/ou de médiateurs du service Patrimoine et…

©Ville de Laval

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