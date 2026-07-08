À haute voix autour de Risque de chute Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

mardi 30 mars 2027 · Comédie de Caen Théâtre des Cordes · Caen

Informations pratiques

Caen

À haute voix autour de Risque de chute

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-30 18:00:00

fin : 2027-03-30

Date(s) :

2027-03-30

Lecture des textes de la théâtrothèque par les élèves du Conservatoire de Caen. Entrée libre.

Lecture des textes de la théâtrothèque par les élèves du Conservatoire de Caen. Entrée libre. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À haute voix autour de Risque de chute

Readings from the theatre library by students from the Caen Conservatoire. Free admission.

L’événement À haute voix autour de Risque de chute Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité