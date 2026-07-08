À haute voix autour de Risque de chute Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen
mardi 30 mars 2027 · Comédie de Caen Théâtre des Cordes · Caen
Informations pratiques
Caen
À haute voix autour de Risque de chute
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-30 18:00:00
fin : 2027-03-30
Date(s) :
2027-03-30
Lecture des textes de la théâtrothèque par les élèves du Conservatoire de Caen. Entrée libre.
Lecture des textes de la théâtrothèque par les élèves du Conservatoire de Caen. Entrée libre. .
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
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English : À haute voix autour de Risque de chute
Readings from the theatre library by students from the Caen Conservatoire. Free admission.
L’événement À haute voix autour de Risque de chute Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité
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