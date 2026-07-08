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À haute voix autour de Risque de chute Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

mardi 30 mars 2027 · Comédie de Caen Théâtre des Cordes · Caen

À haute voix autour de Risque de chute Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Début
mardi 30 mars 2027
Fin
mardi 30 mars 2027
Heure de début
18:00:00
Lieu
Comédie de Caen Théâtre des Cordes
Adresse
32 rue des Cordes
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

À haute voix autour de Risque de chute

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-30 18:00:00
fin : 2027-03-30

Date(s) :
2027-03-30

Lecture des textes de la théâtrothèque par les élèves du Conservatoire de Caen. Entrée libre.
Lecture des textes de la théâtrothèque par les élèves du Conservatoire de Caen. Entrée libre.   .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29  renseignement@comediecaen.fr

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English : À haute voix autour de Risque de chute

Readings from the theatre library by students from the Caen Conservatoire. Free admission.

L’événement À haute voix autour de Risque de chute Caen a été mis à jour le 2026-07-08 par Calvados Attractivité

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