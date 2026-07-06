À haute voix dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2 Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen

Informations pratiques

Caen

À haute voix dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 18:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

Lecture de Le vivant dans la ville par les élèves du Conservatoire de Caen.

Lecture de Le vivant dans la ville par les élèves du Conservatoire de Caen. .

Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr

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English : À haute voix dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2

A reading of *Le vivant dans la ville* by pupils from the Caen Conservatoire.

L’événement À haute voix dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2 Caen a été mis à jour le 2026-07-06 par Calvados Attractivité