À haute voix dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2 Comédie de Caen Théâtre des Cordes Caen
mercredi 4 novembre 2026 · Comédie de Caen Théâtre des Cordes · Caen
Informations pratiques
Caen
À haute voix dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 18:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Lecture de Le vivant dans la ville par les élèves du Conservatoire de Caen.
Lecture de Le vivant dans la ville par les élèves du Conservatoire de Caen. .
Comédie de Caen Théâtre des Cordes 32 rue des Cordes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 46 27 29 renseignement@comediecaen.fr
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English : À haute voix dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2
A reading of *Le vivant dans la ville* by pupils from the Caen Conservatoire.
L’événement À haute voix dans le cadre du festival Recommencer ? Manifestation pour le vivant #2 Caen a été mis à jour le 2026-07-06 par Calvados Attractivité
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