A la conquête de l’eau aux 19e et 20e siècles en Isère, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères

Informations pratiques

A la conquête de l’eau aux 19e et 20e siècles en Isère 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Isère Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

De l’eau tirée du puits à l’arrivée de l’eau courante dans la maison, cette exposition retrace l’évolution de la place de l’eau dans la vie quotidienne des Isérois.

Entre aménagements du territoire (adduction d’eau, fontaines, bains-douches) et transformations des pratiques d’hygiène (de la cuvette à la salle de bain), elle dévoile comment l’eau, source de vie et de progrès, a bouleversé depuis deux siècles notre façon de vivre.

Archives départementales de l’Isère 12 Rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d’Hères, France Saint-Martin-d’Hères 38400 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476543781 http://www.archives-isere.fr

De l’eau tirée du puits à l’arrivée de l’eau courante dans la maison, cette exposition retrace l’évolution de la place de l’eau dans la vie quotidienne des Isérois.

Archives départementales de l’Isère