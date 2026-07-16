A la conquête de l’eau aux 19e et 20e siècles en Isère, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de l'Isère · Saint-Martin-d'Hères
Informations pratiques
A la conquête de l’eau aux 19e et 20e siècles en Isère 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Isère Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
De l’eau tirée du puits à l’arrivée de l’eau courante dans la maison, cette exposition retrace l’évolution de la place de l’eau dans la vie quotidienne des Isérois.
Entre aménagements du territoire (adduction d’eau, fontaines, bains-douches) et transformations des pratiques d’hygiène (de la cuvette à la salle de bain), elle dévoile comment l’eau, source de vie et de progrès, a bouleversé depuis deux siècles notre façon de vivre.
Archives départementales de l’Isère 12 Rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d’Hères, France Saint-Martin-d’Hères 38400 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476543781 http://www.archives-isere.fr
De l’eau tirée du puits à l’arrivée de l’eau courante dans la maison, cette exposition retrace l’évolution de la place de l’eau dans la vie quotidienne des Isérois.
Archives départementales de l’Isère
À voir aussi à Saint-Martin-d'Hères (Isère)
- Archistoire – un voyage augmenté dans le campus, Bâtiment Muse – Université Grenoble Alpes, Saint-Martin-d’Hères 18 septembre 2026
- Au cœur de l’effort, Bibliothèque Universitaire Joseph-Fourier, Saint-Martin-d’Hères 18 septembre 2026
- Dans les coulisses de l’Observatoire des sciences de l’Univers (OSUG), Observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble, Bâtiment OSUG-D (bâtiment vert), Saint-Martin-d’Hères 18 septembre 2026
- L’architecture du bâtiment des Archives départementales, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères 19 septembre 2026
- Projection de films dans l’auditorium, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères 19 septembre 2026