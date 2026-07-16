Au cœur de l’effort, Bibliothèque Universitaire Joseph-Fourier, Saint-Martin-d’Hères

Informations pratiques

Au cœur de l’effort 18 et 19 septembre Bibliothèque Universitaire Joseph-Fourier Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Venez découvrir le travail d’Alexis Rodriguez, étudiant artiste de haut niveau de l’Université Grenoble Alpes spécialisé dans les photographies d’événements sportifs ! Après avoir lui-même participé à des compétitions de ski de fond et de biathlon, il a déchaussé ses skis en 2022 pour couvrir des événements en France et à l’international, immortalisant ces moments de suspens et de dépassement de soi.

L’exposition aura aussi une partie annexe dédié aux étudiants Sportifs de Haut Niveau de l’UGA qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2026 !

Le statut Étudiant Artiste de Haut Niveau (EAHN) de l’Université Grenoble Alpes permet chaque année à plus de 150 étudiantes et étudiants inscrits à l’UGA, toutes filières confondues et répartis sur les sites de Grenoble et Valence, de concilier études et pratiques artistiques. Il en est de même pour le statut Étudiant Sportif de Haut Niveau (ESHN) de l’UGA qui permets à plus de 750 bénéficiaires de concilier leur projet universitaire et sportif.

Bibliothèque Universitaire Joseph-Fourier 1 Place Centrale, 38400 Saint-Martin-d’Hères, France Saint-Martin-d’Hères 38400 Domaine universitaire de Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476748400 https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr L’édifice est constitué de 4 corps de bâtiments accolés en ciment armé. Un premier corps de bâtiment, de forme polygonale irrégulière, situé dans la partie nord-ouest du terrain, est relié à l’aile sud, de même forme, par un corps central rectangulaire placé au nord-est de la parcelle. Il se détache du corps central suivant un angle de 120°. Trois bâtiments comptent un étage carré, tandis que le bâtiment central en compte 2. Les escaliers sont en béton armé. La toiture est en charpente métallique, le traitement des débords de toit donne une envolée aux bâtiments surtout celui de l’entrée de la bibliothèque. Les façades sont, pour leur part, en éléments préfabriqués en béton de ciment armé. Les salles de travail sont vastes et l’apport de lumière naturelle est due aux nombreuses baies vitrées. A l’intérieur une rampe d’accès métallique dessert l’étage supérieur. En tram : lignes B et C. En bus : lignes 23, C5 et C8. Arrêt Université-Bibliothèques

Venez découvrir le travail d’Alexis Rodriguez, étudiant artiste de haut niveau de l’Université Grenoble Alpes spécialisé dans les photographies d’événements sportifs ! Après avoir lui-même participé …

©Alexis Rodriguez