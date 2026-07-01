UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Martin-d'Hères

Projection de films dans l’auditorium, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de l'Isère · Saint-Martin-d'Hères

Projection de films dans l’auditorium, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de l'Isère
Adresse
12 Rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d'Hères, France
Ville
38400 Saint-Martin-d'Hères
Département
Isère
Tarif
Gratuit. Accès libre, sans inscription.

Projection de films dans l’auditorium 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Isère Isère

Gratuit. Accès libre, sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plusieurs films sont projetés en continu dans l’auditorium afin de découvrir le chantier de construction et l’architecture du nouveau bâtiment mais aussi les métiers des Archives. Les spectateurs découvriront tour à tour : un teaser présentant les Archives départementales, la vidéo accélérée (timelapse) du chantier, qui retrace l’évolution des travaux au cours des deux années de construction, un entretien avec Jean-Philippe Charon, architecte du nouveau bâtiment des Archives et un dernier film présentant les différents métiers des Archives.

Archives départementales de l’Isère 12 Rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d’Hères, France Saint-Martin-d’Hères 38400 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476543781 http://www.archives-isere.fr
Journées européennes du patrimoine

Archives départementales de l’Isère

À voir aussi à Saint-Martin-d'Hères (Isère)