Archistoire – un voyage augmenté dans le campus, Bâtiment Muse – Université Grenoble Alpes, Saint-Martin-d’Hères

Informations pratiques

Archistoire – un voyage augmenté dans le campus 18 – 20 septembre Bâtiment Muse – Université Grenoble Alpes Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Découvrez le domaine universitaire depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui grâce à un parcours dédié dans l’application « Archistoire ». Vous connaîtrez les secrets du campus et de ses patrimoines artistiques, architecturaux, scientifiques et naturels, grâce à de nombreuses photos d’archives, des témoignages ou encore des illustrations 3D intégrées dans des photos à 360°. Des anecdotes et de belles découvertes vous attendent sur les 12 étapes du parcours !

Application gratuite, disponible à partir du 10 septembre 2026. Le circuit de visite peut être fait par étapes ou en une fois (comptez environ 2h). Petit conseil : prenez des écouteurs pour profiter des passages audio et vidéo !

Apple store : https://apps.apple.com/us/app/archistoire/id1514782019

Google Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archistoire.archistoire

+ d’infos: 04.57.04.11.37

Bâtiment Muse – Université Grenoble Alpes 80 allée Ampère, Domaine universitaire, 38400 Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Domaine universitaire de Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://apps.apple.com/us/app/archistoire/id1514782019 »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Augmented tour itineraries around you », « type »: « rich », « title »: « Archistoire – Apps on Google Play », « thumbnail_url »: « https://play-lh.googleusercontent.com/YfAEPjpKFywKG2eOQrA5GaHwJaH99BlpfXdoKrfrtbVQw2KXZ4lKctiuGGUYYegoBMJL=w600-h300-pc0xffffff-pd », « version »: « 1.0 », « url »: « https://play.google.com/store/apps/details?id=com.archistoire.archistoire&hl=en_US », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 300, « thumbnail_width »: 600, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

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Découvrez le domaine universitaire depuis les années 1950 jusqu’à aujourd’hui grâce à un parcours dédié dans l’application « Archistoire ». Vous connaîtrez les secrets du campus et de ses patrimoines…

©UGA/9B+