Dans les coulisses de l’Observatoire des sciences de l’Univers (OSUG), Observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble, Bâtiment OSUG-D (bâtiment vert), Saint-Martin-d’Hères

Informations pratiques

Dans les coulisses de l’Observatoire des sciences de l’Univers (OSUG) 18 et 19 septembre Observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble, Bâtiment OSUG-D (bâtiment vert) Isère

Inscription obligatoire pour les adultes et les enfants. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. À partir de 5 ans. Dans la limite des places sur la billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Accompagnés par les enseignantes-chercheuses responsables des collections, plongez au cœur d’un patrimoine scientifique inestimable et rarement montré au public. Remontez le fil du temps et laissez-vous émerveiller par l’évolution du vivant sur plus de 500 millions d’années à travers une collection exceptionnelle de fossiles, roches et minéraux.

Dans une démarche de conservation, de préservation et de valorisation, ces trésors géologiques vous seront exceptionnellement dévoilés. Au cœur des réserves de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble, observez des spécimens étonnants, explorez les traces laissées par des espèces disparues et questionnez-vous sur les bouleversements qui ont façonné notre planète.

Laissez votre curiosité vous guider au fil de cette exploration unique, où chaque roche, chaque fossile raconte une histoire fascinante sur notre Terre.

RDV devant le bâtiment OSUG-D (bâtiment vert)

122 rue de la piscine 38400 Saint-Martin-d’Hères

Tram B, C et D station Les Taillées – Universités

+ d’infos : 04 57 04 11 37

Observatoire des sciences de l’Univers de Grenoble, Bâtiment OSUG-D (bâtiment vert) 122 rue de la piscine, 38400 Saint-Martin-d’Hères Saint-Martin-d’Hères 38400 Domaine universitaire de Grenoble Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://culture.univ-grenoble-alpes.fr »}] Le bâtiment OSUG-D est un bâtiment vert, visible depuis les rails du tram. Tram B et D, station Les Taillées

Plus de 300 000 fossiles, roches et minéraux composent les collections de géologie de l’université Grenoble Alpes. Venez les découvrir !

©OSUG