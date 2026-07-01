L’architecture du bâtiment des Archives départementales, Archives départementales de l’Isère, Saint-Martin-d’Hères
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de l'Isère · Saint-Martin-d'Hères
Informations pratiques
L’architecture du bâtiment des Archives départementales Samedi 19 septembre, 10h00 Archives départementales de l’Isère Isère
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00
Venez découvrir le bâtiment de haute technicité des Archives qui allie à la fois la conservation des fonds dans des conditions optimum et l’accueil des lecteurs dans des espaces dédiés avec l’architecte en charge du projet.
Archives départementales de l’Isère 12 Rue Georges Perec, 38400 Saint-Martin-d’Hères, France Saint-Martin-d’Hères 38400 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476543781 http://www.archives-isere.fr
Journées européennes du patrimoine
Archives départementales de l’Isère – F. Pattou
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