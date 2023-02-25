A la découverte de Brighton Les Pins

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 10:30:00

fin : 2026-04-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-30 2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Découvrons le hameau de Brighton Les Pins avec son phare (le plus haut de la côte Picarde), ses blockhaus (traces de la deuxième guerre mondiale) et son bois de pins qui rappelle son origine britannique liée au tourisme balnéaire.

Dépaysement total pendant 2 heures.

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 61 15 tourisme@ca-baiedesomme.fr

English :

Let’s discover the hamlet of Brighton Les Pins with its lighthouse (the highest on the Picardy coast), its blockhouses (traces of the second world war) and its pine wood which reminds us of its British origin linked to seaside tourism

A total change of scenery for 2 hours.

