Balade slow life en pleine nature éloge de la lenteur

Rue Florent Triquet Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 13:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Une sortie nature en duo, tout en douceur et en sérénité, dans les paysages grandioses de la Baie de Somme, pour se ressourcer et retisser des liens avec la nature. Agnès, guide nature Qualinat*, vous emmène pour une balade bien-être dans la lenteur en associant vos ressentis musculaires, votre respiration et votre attention portée sur les éléments naturels le vent, le soleil, la pluie, le chant des oiseaux, les couleurs, les odeurs. La lenteur, une autre façon d’aborder la vie et le Vivant qui nous entourent !

* Qualinat label certifiant la qualité et l’accueil privilégié de votre sortie

Rue Florent Triquet Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 62 65 tourisme@baiedesomme-ponthieumarquenterre.fr

English :

A gentle, serene nature outing for two, in the magnificent landscapes of the Baie de Somme, to recharge your batteries and reconnect with nature. Agnès, a Qualinat* nature guide, will take you on a slow, wellness outing, combining your muscular sensations, your breathing and your attention to the natural elements: wind, sun, rain, birdsong, colors and smells. Slowness, another way of approaching life and the Living around us!

* Qualinat: a label certifying the quality and warm welcome of your outing

L’événement Balade slow life en pleine nature éloge de la lenteur Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2024-11-14 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre