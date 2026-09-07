À la découverte de Cubetto en collaboration avec l’animatrice de l’espace numérique, Bibliothèque Edouard David, Amiens
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Edouard David · Amiens
Informations pratiques
À la découverte de Cubetto en collaboration avec l’animatrice de l’espace numérique Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque Edouard David Somme
De 3 à 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Pour faire de la robotique, il n’y a pas d’âge !
Venez découvrir Cubetto, un petit robot que les enfants devront guider à
travers différents parcours pour l’aider à retrouver son chemin.
À travers des jeux et des manipulations, cet atelier sans écran permet
aux plus petits de s’initier en douceur aux bases de la programmation et
de l’algorithmique : donner des instructions, les organiser, anticiper les
déplacements et apprendre à se repérer dans l’espace.
Bibliothèque Edouard David 4, Avenue de Bourgogne 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 60 01 04 20 http://bibliotheques.amiens.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 60 01 04 20 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.amiens.fr/Default/doc/CALENDAR/2755/biblis-en-folie-2026-a-la-decouverte-de-cubetto-en-collaboration-avec-l-animatrice-de-l-espace-numer »}]
Biblis en folie 2026
© Biblis en folie
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