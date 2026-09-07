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Le laboratoire magique ambulant – Impromptu Circé, Centre Culturel Etoile du Sud, Amiens

samedi 12 septembre 2026 · Centre Culturel Etoile du Sud · Amiens

Le laboratoire magique ambulant – Impromptu Circé, Centre Culturel Etoile du Sud, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Centre Culturel Etoile du Sud
Adresse
121 Rue Simone Signoret, 80090 Amiens
Ville
80000 Amiens
Département
Somme
Tarif
Compagnie de la Yole

Le laboratoire magique ambulant – Impromptu Circé Samedi 12 septembre, 11h00 Centre Culturel Etoile du Sud Somme

Compagnie de la Yole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-12T11:00:00+02:00 – 2026-09-12T11:45:00+02:00

Le Laboratoire magique ambulant – Impromptu Circé
Installatation artistique et théâtre conté, en espace naturel (plein air)
Circé, la magicienne de l’Odyssée, se prête au jeu du dévoilement en installant devant nous son établi !
En compagnie d’une visiteuse décalée, nous verrons l’enchanteresse entreprendre une préparation magique, aux vertus de remède, tout en nous faisant le récit d’une partie de son histoire, trop méconnue.
Circé s’adresse ici aux humains, et grâce à son pouvoir de transformateur, ne manque pas de faire apparaître quelques-unes de ses multiples « soeurs » connaisseuses des secrets de la nature. »
Echanges avec l’équipe artistique et atelier « flash » à l’issue, avec visite découverte du laboratoire-établi.

Centre Culturel Etoile du Sud 121 Rue Simone Signoret, 80090 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « c.delayole@yahoo.fr »}]
Théâtre et art visuel

Edward Burne-Jones

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