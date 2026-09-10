À la découverte de la manufacture Braquenié, Manufacture de tapisserie Braquenié, Aubusson

Informations pratiques

À la découverte de la manufacture Braquenié 19 et 20 septembre Manufacture de tapisserie Braquenié Creuse

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Des artistes investissent exceptionnellement les espaces de la manufacture Braquenié pour présenter au public des œuvres en lien avec la création textile .

Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir des lieux patrimoniaux rarement ouverts :

les métiers de haute et basse lisse (rencontre avec une lissière)

le présentoir à bobines,

les casiers remplis d’écheveaux de laine,

️ et les ateliers historiques de tissage et de confection.

Une rencontre inédite entre art contemporain et patrimoine textile à ne pas manquer !

Manufacture de tapisserie Braquenié Avenue de la République, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 83 08 00 http://www.aubusson.fr Les édifices des ateliers de tissage de la manufacture, y compris les métiers à tisser de haute lisse qui ont été conservés au rez-de-chaussée dans les ateliers de confection des tapis de La Savonnerie, les métiers à tisser de basse lisse et le présentoir à bobines qui ont été conservés dans l’atelier du premier étage, ainsi que les casiers contenant les écheveaux de laine du magasin des laines situé au deuxième.

Des artistes investissent exceptionnellement les espaces de la manufacture Braquenié pour présenter au public des œuvres en lien avec la création textile .

©Mairie d’Aubusson