À la découverte de la marqueterie de paille, Maison Revel, Pantin
samedi 19 septembre 2026 · Maison Revel · Pantin
Informations pratiques
À la découverte de la marqueterie de paille Samedi 19 septembre, 10h30 Maison Revel Seine-Saint-Denis
Limité à 8 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Venez découvrir la marqueterie de paille, technique ancienne datant du XVII e siècle. Cet artisanat consiste à fendre et écraser des brins de paille de seigle teintés afin d’obtenir un ruban végétal naturellement brillant. Vous couperez et ajusterez ces brins pour ensuite les coller sur un support en bois, selon le motif souhaité. Un rendu lumineux et coloré qui vous surprendra ! Pour ce faire, un peu de minutie et de précision seront nécessaires.
Chaque participant.e.s pourra repartir avec sa création, petit tableau en marqueterie de paille (avec attache pour l’accrocher) à offrir ou à garder pour soi.
Maison Revel 56 avenue Jean-Jaurès 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.asso-revelateur.fr https://www.instagram.com/associationrevelateur/ Ancien hôtel particulier, la Maison Revel est aujourd’hui le cœur du pôle métiers d’arts à Pantin. Entre expositions, conférences et ventes locales. Accès PMR
Métro 7 et RER E
Atelier marqueterie
©LucieRichard
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