Hôtel de Ville de Pantin – visites guidées, Hôtel de Ville – Pantin, Pantin

Informations pratiques

Hôtel de Ville de Pantin – visites guidées 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’Hôtel de Ville se révèle

Entre 1880 et 1886, le nouvel hôtel de ville de Pantin s’érige en palais du peuple. Il s’inscrit dans le mouvement francilien d’exaltation des valeurs de la jeune IIIe République puisqu’entre 1876 et 1908, ce sont quarante nouveaux hôtels de ville qui ont été édifiés en petite couronne.

L’édifice a connu plusieurs campagnes de restauration au cours du XXe siècle, avant d’être classé Monument Historique en 2017.

La dernière restauration en 2021 lui a redonné tout son éclat extérieur.

Pour fêter les 140 ans de son inauguration, l’hôtel de ville ouvre ses portes et ses espaces cachés, dans une ambiance joyeuse et festive.

14h30-19h : visite libre du bâtiment

14h45-18h15 – visites guidées : 2 parcours de 30 minutes, pour découvrir tous les secrets du monument historique :

– Parcours 1 : Un château à Pantin ? Eh non, c’est le nouvel l’Hôtel de Ville, mais en grande pompe ! Une inspiration architecturale des palais Renaissance, ornée de nombreux symboles pour exulter les valeurs de la IIIe République.

– Parcours 2 : Découverte des salons et de leurs décors mettant en valeur la prospérité de la ville de Pantin, avec un accès exclusif au bureau de Monsieur le Maire !

Accès libre. Horaires des parcours :

– Parcours 1 : 14h45, 16h15 et 17h45

– Parcours 2 : 15h15, 16h45 et 18h15

Hôtel de Ville 45 avenue du Général Leclerc 93500 Pantin Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/936-visite-de-l-hotel-de-ville-de-pantin-journees-du-patrimoine.html#utm_source=tourisme93.com&utm_medium=referral&utm_campaign=json_feed&utm_content=5720 »}]

Visite guidée

©Ponsaud