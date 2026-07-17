À la découverte de la Sorbonne, La Sorbonne, Paris

Informations pratiques

À la découverte de la Sorbonne 19 et 20 septembre La Sorbonne Paris

Entrée libre et sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La Sorbonne ouvrira grand ses portes au public – sans réservation! – pour les prochaines Journées européennes du patrimoine, autour des thèmes « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », ce dernier étant tout particulièrement à propos puisque l’emblématique chapelle Sainte-Ursule vient de connaître une nouvelle phase d’importantes restaurations.

De salons en amphithéâtres en passant par le tombeau de Richelieu dans la chapelle ou la majestueuse salle Jacqueline de Romilly de sa bibliothèque, partez donc à la découverte de l’un des plus beaux patrimoine historique et universitaire Hic et ubique terrarum – « Ici et partout sur la Terre » comme le veut sa vénérable devise !

Les Journées européennes du patrimoine sont une opportunité pour tous de voyager dans l’histoire de la Sorbonne et d’admirer les merveilles architecturales et artistiques qui symbolisent ce haut lieu du savoir et de la connaissance. Le parcours mis en place, agrémenté de panneaux explicatifs et de travaux réalisés par des élèves des lycées et des écoles d’art de l’académie de Paris, permettra aux visiteurs de découvrir certains des lieux les plus prestigieux et chargés d’histoire de la Sorbonne.

Ainsi, en entrant au cœur du Palais académique, les visiteurs pourront notamment admirer le grand hall et ses monumentales statues d’Archimède et d’Homère, représentant l’un les sciences et l’autre les lettres, le péristyle, orné de peintures murales illustrant l’histoire des Lettres et des Sciences et dans lesquelles se cachent de singuliers « fantômes », le salon Richelieu et ses trésors, le grand salon, la salle des Actes ou encore la solennelle salle des Autorités – qui abritera pour l’occasion une exposition consacrée aux toges universitaires – à partir de laquelle les visiteurs pourront, à l’image des grands docteurs et professeurs venus du monde entier en Sorbonne au fil des années, monter sur la scène du majestueux grand amphithéâtre.

Vous profiterez aussi des dernières œuvres à y avoir fait leur entrée. Faisant en effet suite à une commande du rectorat de l’académie de Paris et de la chancellerie des universités de Paris, l’artiste pochoiriste Christian Guémy, alias C215, a réalisé sept œuvres contemporaines, inaugurées en mai 2019.

Les espaces prestigieux du Palais académique se feront par ailleurs l’écrin de réalisations plus contemporaines encore, véritable patrimoine en devenir : des œuvres d’élèves de la voie professionnelle seront mises en lumière tout au long du parcours de visite. En effet, l’académie de Paris, qui dispose d’un riche catalogue de formations exigeantes, de la plumasserie à la chaudronnerie en passant par les métiers du bois, de la maroquinerie, de la bijouterie, de la verrerie… et qui peut s’appuyer sur les savoir-faire de son Campus d’excellence Mode, Métiers d’Art & Design, est fière de présenter les travaux de ses jeunes artisans d’art !

Les Journées européennes du patrimoine sont aussi l’occasion unique d’entrer dans la chapelle, dont la première pierre fut posée le 1er mai 1635 par le cardinal de Richelieu lui-même. Dominant la cour d’honneur, où se trouvent les statues de Victor Hugo et Louis Pasteur, elle abrite toujours le tombeau du cardinal, chef d’œuvre de la sculpture funéraire française classique, réalisé par François Girardon et qui a été restauré en 2024. Une nouvelle phase de restauration a été menée au premier semestre 2026, et permet d’admirer les peintures de la chapelle, dont les médaillons peints par Philippe de Champaigne au XVIIe siècle.

De même, normalement ouverts aux seuls étudiants et chercheurs, la somptueuse salle de lecture de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne ainsi que la salle Louis Liard et l’amphithéâtre Richelieu seront accessibles à tous.

Enfin, cette année encore, les enfants et les adolescents seront à l’honneur et pourront partager un moment ludique grâce à des livrets spécifiquement créés à leur intention.

L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite à l’exception de la chapelle. L’entrée pour les personnes concernées se fera au 46 rue Saint Jacques.

La Sorbonne 45-47 rue des Écoles 75005 Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France http://www.sorbonne.fr https://twitter.com/sorbonnefr [{« link »: « https://www.campusartdesign.com/ »}] La Sorbonne. Un nom qui résonne dans le monde entier comme synonyme d’intelligence et de culture, de savoir et d’esprit critique. Située au cœur du Quartier Latin, la Sorbonne était l’un des collèges médiévaux de l’Université de Paris, avant de désigner, par extension, cette université tout entière. Rénovée par le cardinal de Richelieu, elle fut reconstruite par la IIIe République qui en fit le cœur et le symbole du système d’enseignement français. De nos jours siège de la chancellerie des universités et de l’académie de Paris, elle abrite toujours plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de recherche de renommée internationale. Elle a vu se succéder en ses murs nombre de grands esprits, des savants et des passeurs de savoir qui ont contribué à enrichir le patrimoine commun de l’humanité. En Sorbonne, le mot patrimoine prend tout son sens à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Ce haut lieu du savoir vous ouvre ses portes et vous convie à venir découvrir les trésors qu’abritent ses murs, témoins et symboles d’une histoire bientôt millénaire au service de la connaissance.

Visite libre

La Cour d’Honneur de la Sorbonne © Chancellerie des universités de Paris