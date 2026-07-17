À la découverte de l’Égypte antique., Musée de Picardie, Amiens

Informations pratiques

À la découverte de l’Égypte antique. 19 et 20 septembre Musée de Picardie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Mise à disposition de matériaux pour partir à la découverte de l’Égypte antique.

En famille, plongez dans l’univers fascinant de l’Égypte antique grâce à un espace d’activités en libre accès, proposé dans le cadre de l’exposition « L’Égypte se transforme. Collections inédites et objets révélés ».

Petits et grands pourront :

– fabriquer et décorer un cercueil à la manière des anciens Égyptiens ;

– découvrir les hiéroglyphes ;

– créer leur propre amulette inspirée des modèles antiques ;

– profiter de coloriages autour de l’Égypte pour les plus jeunes.

Une manière ludique de découvrir les collections du musée tout en laissant libre cours à sa créativité.

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.

Mise à disposition de matériaux pour partir à la découverte de l’Égypte antique.

© Gauthier Gillmann