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À la découverte de l’Égypte antique., Musée de Picardie, Amiens

samedi 19 septembre 2026 · Musée de Picardie · Amiens

À la découverte de l’Égypte antique., Musée de Picardie, Amiens

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de Picardie
Adresse
48 Rue de la République, 80000 Amiens, France
Ville
80000 Amiens
Département
Somme

À la découverte de l’Égypte antique. 19 et 20 septembre Musée de Picardie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Mise à disposition de matériaux pour partir à la découverte de l’Égypte antique.
En famille, plongez dans l’univers fascinant de l’Égypte antique grâce à un espace d’activités en libre accès, proposé dans le cadre de l’exposition « L’Égypte se transforme. Collections inédites et objets révélés ».
Petits et grands pourront :
– fabriquer et décorer un cercueil à la manière des anciens Égyptiens ;
– découvrir les hiéroglyphes ;
– créer leur propre amulette inspirée des modèles antiques ;
– profiter de coloriages autour de l’Égypte pour les plus jeunes.
Une manière ludique de découvrir les collections du musée tout en laissant libre cours à sa créativité.

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.
Mise à disposition de matériaux pour partir à la découverte de l’Égypte antique.

© Gauthier Gillmann

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