À la découverte de l’Égypte antique., Musée de Picardie, Amiens
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Picardie · Amiens
Informations pratiques
À la découverte de l’Égypte antique. 19 et 20 septembre Musée de Picardie Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Mise à disposition de matériaux pour partir à la découverte de l’Égypte antique.
En famille, plongez dans l’univers fascinant de l’Égypte antique grâce à un espace d’activités en libre accès, proposé dans le cadre de l’exposition « L’Égypte se transforme. Collections inédites et objets révélés ».
Petits et grands pourront :
– fabriquer et décorer un cercueil à la manière des anciens Égyptiens ;
– découvrir les hiéroglyphes ;
– créer leur propre amulette inspirée des modèles antiques ;
– profiter de coloriages autour de l’Égypte pour les plus jeunes.
Une manière ludique de découvrir les collections du musée tout en laissant libre cours à sa créativité.
Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.
Mise à disposition de matériaux pour partir à la découverte de l’Égypte antique.
© Gauthier Gillmann
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