A la découverte des amphibiens, Rdv au 83 Rue du Faubourg de Roubaix, devant l’entrée de l’allée Reysa Bernson, Lille
A la découverte des amphibiens, Rdv au 83 Rue du Faubourg de Roubaix, devant l’entrée de l’allée Reysa Bernson, Lille mercredi 15 avril 2026.
A la découverte des amphibiens Mercredi 15 avril, 19h00 Rdv au 83 Rue du Faubourg de Roubaix, devant l’entrée de l’allée Reysa Bernson Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:00:00+02:00
Le Groupe ornithologique et naturaliste (GON) vous accompagne pour un tour d’horizon de l’écosystème de la mare, au milieu de votre quartier, et c’est encore plus fascinant à la tombée de la nuit !
Inscriptions : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3794https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3794
Rdv au 83 Rue du Faubourg de Roubaix, devant l’entrée de l’allée Reysa Bernson 83 Rue du Faubourg de Roubaix Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3794 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3794 »}]
Tentez d’observer les amphibiens à la « mare aux tritons », et pourquoi pas vous initier au protocole de suivi scientifique POPAmphibien…
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