A la découverte des amphibiens, Rdv au 83 Rue du Faubourg de Roubaix, devant l’entrée de l’allée Reysa Bernson, Lille

A la découverte des amphibiens Mercredi 15 avril, 19h00 Rdv au 83 Rue du Faubourg de Roubaix, devant l’entrée de l’allée Reysa Bernson Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T19:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:00:00+02:00

Le Groupe ornithologique et naturaliste (GON) vous accompagne pour un tour d’horizon de l’écosystème de la mare, au milieu de votre quartier, et c’est encore plus fascinant à la tombée de la nuit !

Inscriptions : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3794https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3794

Rdv au 83 Rue du Faubourg de Roubaix, devant l’entrée de l’allée Reysa Bernson 83 Rue du Faubourg de Roubaix Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3794 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3794 »}]

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