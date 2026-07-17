À la découverte des collections patrimoniales et archéologiques, Médiathèque du centre-ville de Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

À la découverte des collections patrimoniales et archéologiques Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque du centre-ville de Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque du Centre-Ville de Saint-Denis (réseau de lecture publique Plaine Commune) et l’Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis vous invitent à découvrir deux collections exceptionnelles qui témoignent de l’histoire du territoire.

Tout au long de la journée, des visites commentées des vitrines archéologiques permettront d’observer une sélection d’objets issus des fouilles menées à Saint-Denis et d’en apprendre davantage sur le travail des archéologues, de la découverte des vestiges à leur étude et leur conservation.

À 15h30 et 16h30, les bibliothécaires proposeront également une visite des collections patrimoniales de la médiathèque. Conservés dans les réserves habituellement fermées au public, plus de 100 000 documents datant du XIIIe au XXIe siècle composent ce fonds remarquable. Une sélection d’ouvrages parmi les plus précieux et les plus emblématiques sera présentée à cette occasion.

Vitrines archéologiques et visites commentées : de 10h à 18h

Visites des collections patrimoniales : 15h30 et 16h30 (45 min)

Tout public – Sans inscription

Médiathèque du centre-ville de Saint-Denis 4 place de la legion d’honneur, 93200 Saint Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visite commentée des vitrines archéologiques et visite des collections patrimoniales

©médiathèques