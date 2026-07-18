À la découverte des collections patrimoniales et archéologiques, Médiathèque du centre-ville, Saint-Denis

Informations pratiques

À la découverte des collections patrimoniales et archéologiques Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque du centre-ville Seine-Saint-Denis

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Médiathèque du Centre-Ville de Saint-Denis et l’Unité d’archéologie vous invitent à découvrir deux collections exceptionnelles qui témoignent de l’histoire du territoire.

Tout au long de la journée, des visites commentées des vitrines archéologiques permettront de découvrir quels procédés sont utilisés pour sauvegarder des objets issus des fouilles effectuées à Saint-Denis ou, par défaut, leur trace. Il s’agit d’en apprendre davantage sur les autres facettes du travail des archéologues, de la découverte des vestiges à leur étude et leur conservation.

Visites flash à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30.

Médiathèque du centre-ville 4 Place de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France

Visites commentées

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