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À la découverte des collections patrimoniales et archéologiques, Médiathèque du centre-ville, Saint-Denis

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque du centre-ville · Saint-Denis

À la découverte des collections patrimoniales et archéologiques, Médiathèque du centre-ville, Saint-Denis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque du centre-ville
Adresse
4 Place de la Légion d'Honneur, 93200 Saint-Denis
Ville
93200 Saint-Denis
Département
Seine-Saint-Denis
Tarif
Entrée libre dans la limite des places disponibles

À la découverte des collections patrimoniales et archéologiques Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque du centre-ville Seine-Saint-Denis

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Médiathèque du Centre-Ville de Saint-Denis et l’Unité d’archéologie vous invitent à découvrir deux collections exceptionnelles qui témoignent de l’histoire du territoire.
Tout au long de la journée, des visites commentées des vitrines archéologiques permettront de découvrir quels procédés sont utilisés pour sauvegarder des objets issus des fouilles effectuées à Saint-Denis ou, par défaut, leur trace. Il s’agit d’en apprendre davantage sur les autres facettes du travail des archéologues, de la découverte des vestiges à leur étude et leur conservation.
Visites flash à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30.

Médiathèque du centre-ville 4 Place de la Légion d’Honneur, 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France
Visites commentées

©UASD

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