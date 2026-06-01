À la découverte des cours buissonnières, Église Saint-Bruno, Bordeaux

À la découverte des cours buissonnières Samedi 6 juin, 11h00 Église Saint-Bruno Gironde

Gratuit. Rendez-vous devant l’école élémentaire Saint-Bruno, place du 11 Novembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Découvrez deux écoles emblématiques du patrimoine bordelais : Saint-Bruno et Anatole France

Dans le cadre du programme Bordeaux Grandeur Nature, la Ville métamorphose les cours d’écoles publiques en cours buissonnières – des espaces végétalisés, rafraîchissants et repensés pour offrir aux enfants un cadre de vie plus agréable et partagé.

Visite guidée proposée par Bordeaux Patrimoine Mondial.

Église Saint-Bruno Place du 11 Novembre, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0557818330 http://www.fssp-bordeaux.fr Cette église, ainsi que l’ancienne chartreuse dont elle ferait partie, a été construite au début du XVIIe siècle par François d’Escoubleau de Sourdis, archevêque de Bordeaux en 1599. La réalisation de cette entreprise entraîna de vastes travaux d’assèchement pour transformer un marais en terrain salubre. Cloître, jardins et cellules ont disparu. D’autres bâtiments subsistent. L’église se compose d’une nef simple et d’un local qui aurait pu lui servir de bas-côté. Les boiseries du chœur sont restées en place, ainsi que les stalles. Des colonnes et des pilastres en marbre, des corniches taillées, des niches, des statues ornaient le sanctuaire. La voûte entière et la partie des murailles située au-dessus des boiseries, sur tout le pourtour de l’église, ont été peintes en 1742 par Gonsalis et Berinzago.

Découvrez deux écoles emblématiques du patrimoine bordelais : Saint-Bruno et Anatole France.

© L. Gauthier, Mairie de Bordeaux