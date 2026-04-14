A la découverte des écorces d’arbres, Parc de la Citadelle, Lille
A la découverte des écorces d’arbres, Parc de la Citadelle, Lille samedi 2 mai 2026.
A la découverte des écorces d’arbres Samedi 2 mai, 09h30 Parc de la Citadelle Nord
Gratuit. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-02T09:30:00+02:00 – 2026-05-02T12:30:00+02:00
Apprenez à différencier les écorces d’arbres afin d’identifier les principales essences d’arbres et d’arbustes indigènes de notre région. Avec Jardins des Miléna.
A partir de 10 ans.
Réservation : https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3747
Inscription possible à partir du 1er du mois précédant l’animation.
Parc de la Citadelle Parc de la Citadelle, 59800 Lille Lille 59130 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3747 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr//event/nature2026/3747 »}]
Promenade à la découverte des arbres et de leurs fantastiques écorces.
Daniel Rapaich – Ville de Lille
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