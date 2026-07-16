A la découverte des façades, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

Informations pratiques

A la découverte des façades Dimanche 20 septembre, 11h30, 14h00, 16h00, 17h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Sans réservation. Dans la limite des places disponibles : 15 participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Découverte de l’histoire de l’édifice à travers ses façades.

La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est connue pour les trésors qu’elle renferme, mais également pour sa prestigieuse architecture.

Au fil des façades et de ses sculptures, découvrez son histoire et son contexte de construction, en allant à la rencontre des personnages iconiques qui habillent les murs de la bibliothèque.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la république, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 03 88 25 28 00 http://www.bnu.fr https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-nationale-et-universitaire/132082773473662;https://twitter.com/BNUStrasbourg Après quatre années de travaux, le bâtiment historique de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a rouvert au public le 24 novembre 2014.

Ce chantier d’envergure, confié à l’agence Nicolas Michelin & Associés, a entièrement transformé les espaces intérieurs de la bibliothèque, tout en conservant et restaurant son enveloppe extérieure datant de 1895.

Les enjeux étaient multiples : modernisation des espaces et des services au public, accessibilité élargie, mise en sécurité du bâtiment et des collections, mise en libre accès de 150 000 volumes, développement d’une bibliothèque numérique, création d’un auditorium et d’une salle d’exposition, en soutien à une politique scientifique et culturelle enrichie… Trams B-C-E-F : station République Bus 6, 72 et 15A : arrêt République.

Découverte de l’histoire de l’édifice à travers ses façades.

©BNU_JPR