À la découverte des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann, Galeries Lafayette Haussmann, Paris

Informations pratiques

À la découverte des Galeries Lafayette du boulevard Haussmann 19 et 20 septembre Galeries Lafayette Haussmann Paris

Limité à 15 personnes. Réservation obligatoire. Accès PMR ou les poussettes : Merci de nous prévenir pour que nous puissions adapter la visite.

Ouverture de la billetterie le lundi 31 août à 12h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Galeries Lafayette vous invitent à porter un nouveau regard sur le patrimoine immatériel, la création contemporaine et l’art de vivre à la française. Sous la coupole du magasin, laissez-vous guider à travers un parcours inédit où savoir-faire, transmission et création dialoguent. Une invitation à découvrir, au fil des œuvres et des rencontres, la richesse des métiers d’art, des traditions et de cet art de vivre qui continuent d’inspirer les artistes d’aujourd’hui.

Cette visite débute en dehors des horaires d’ouverture, sera l’occasion d’en apprendre davantage sur l’engagement porté par le groupe Galeries Lafayette pour la création artistique contemporaine, notamment avec son programme de soutien SAVOIR FAIRE SAVOIR en faveur des arts appliqués.

Ouverture de la billetterie le lundi 31 août à 12h.

Galeries Lafayette Haussmann 40 boulevard Haussmann 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 82 34 56 https://haussmann.galerieslafayette.com/culture-et-patrimoine/ https://twitter.com/patrimoinegl [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}] Fondées en 1893, les Galeries Lafayette sont le dernier né des grands magasins de Paris. De la petite boutique de nouveautés de la rue Lafayette au navire amiral du boulevard Haussmann, découvrez l’histoire d’un magasin emblématique de la mode et du commerce parisiens. Vous serez invités à porter un nouveau regard sur l’histoire des Galeries Lafayette et sur les éléments de son architecture qui en font un monument de l’Art nouveau à Paris. Métro Chaussée-d’Antin-Lafayette (7/9) Métro Opéra (3/7/8) Métro Trinité (12) RER A Auber RER E Haussmann-Saint-Lazare Bus 20, 21, 22, 42, 53, 68, 81, 95

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©CarolineRichard