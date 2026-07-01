A la découverte des insectes pollinisateurs, Jardin des Herbes folles, Lille

Informations pratiques

A la découverte des insectes pollinisateurs Samedi 4 juillet, 14h30 Jardin des Herbes folles Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00

Par des approches variées, cette animation vous invite à plonger dans l’univers fascinant des insectes pollinisateurs, véritables acteurs de la biodiversité. Apprenez à les observer, à les reconnaître et à mieux comprendre leur importance, tout en participant au protocole scientifique SPIPOLL.

Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».

Animation réalisée par Nord Nature Chico Mendes.

Jardin des Herbes folles 51 Chemin des Margueritois, 59000 Lille Lille 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3919 »}]

Papillons, abeilles sauvages, bourdons, syrphes… Ces petits voyageurs des fleurs jouent un rôle essentiel dans la nature.