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A la découverte des insectes pollinisateurs, Jardin des Herbes folles, Lille

samedi 4 juillet 2026 · Jardin des Herbes folles · Lille

A la découverte des insectes pollinisateurs, Jardin des Herbes folles, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Jardin des Herbes folles
Adresse
51 Chemin des Margueritois, 59000 Lille
Ville
59790 Lille
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

A la découverte des insectes pollinisateurs Samedi 4 juillet, 14h30 Jardin des Herbes folles Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T16:30:00+02:00

Par des approches variées, cette animation vous invite à plonger dans l’univers fascinant des insectes pollinisateurs, véritables acteurs de la biodiversité. Apprenez à les observer, à les reconnaître et à mieux comprendre leur importance, tout en participant au protocole scientifique SPIPOLL.
Animation organisée dans le cadre du programme « La biodiversité des quartiers ».
Animation réalisée par Nord Nature Chico Mendes.

Jardin des Herbes folles 51 Chemin des Margueritois, 59000 Lille Lille 59790 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3919 »}]
Papillons, abeilles sauvages, bourdons, syrphes… Ces petits voyageurs des fleurs jouent un rôle essentiel dans la nature.

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