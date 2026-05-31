Le lecteur de bonne aventure, Médiathèque Lille-Sud, Lille

Le lecteur de bonne aventure Samedi 4 juillet, 14h30 Médiathèque Lille-Sud Nord

Entrée libre et en continu, toutes les quinze minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T14:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Dans cette proposition artistique, vous serez accueillis par un collectionneur passionné par les mots : le Lecteur de bonne aventure.

Il vous invite à partager un moment avec lui dans son cabinet de curiosité : vous pourrez tirer les cartes, jeter les dés et ensuite, faire confiance au Lecteur de bonne aventure pour trouver un conte, un poème qui feront “mouche” avec votre question secrète.

Sous la forme d’un entre-sort poétique et littéraire d’une durée de 5 mn, contes, poésies sont autant de langages littéraires qui vous feront passer un moment hors du temps.

Spectacle proposé par la Compagnie de l’Interlock, dans le cadre de « Partir en livre » 2026.

Médiathèque Lille-Sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/12068/le-lecteur-de-bonne-aventure »}]

Tire les cartes, jette les dés et ensuite, fais confiance au lecteur de bonne aventure pour trouver un conte, un poème qui fera mouche avec ta question secrète !

Compagnie de l’Interlock