À la découverte des moulins de la Mérantaise, Moulin d’Ors, Châteaufort

Informations pratiques

À la découverte des moulins de la Mérantaise Dimanche 20 septembre, 15h00 Moulin d’Ors Yvelines

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Balade commentée le long de la Mérantaise du moulin d’Ors au moulin Neuf en passant par le moulin des Vassaux pour découvrir le mode de fonctionnement de ces moulins et la place des meuniers dans la vie locale. Une visite de l’église de Villiers-le-Bâcle est prévue en fin de parcours sur le thème des végétaux dans l’ornementation de l’église et de leur symbolique mystique.

Moulin d’Ors route de Gif Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France +33 01 69 33 15 15 http://ville-villierslebacle.fr Balade commentée le long de la Mérantaise du moulin d’Ors au moulin Neuf en passant par le moulin des Vassaux pour découvrir le mode de fonctionnement de ces moulins et la place des meuniers dans la vie locale. Une visite de l’église de Villiers-le-Bâcle est prévue en fin de parcours sur le thème des végétaux dans l’ornementation de l’église et de leur symbolique mystique. parking

Circuit commenté

© DR