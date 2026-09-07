Visite guidée de Châteaufort, cité médiévale, Mairie de Châteaufort, Châteaufort
samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Châteaufort · Châteaufort
Informations pratiques
Visite guidée de Châteaufort, cité médiévale Samedi 19 septembre, 11h00 Mairie de Châteaufort Yvelines
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Visite guidée par les membres de l’AVPC (Association pour la Valorisation du Patrimoine Castelfortain) du village médiéval de Châteaufort : des mottes médiévales que l’on aperçoit de la place Saint Christophe au Donjon royal, cave médiévale et gallerie souterraine, prieuré avec cellier, et église. Ouverture exceptionnelle pour les journées du patrimoine.
Remise gratuite du guide Châteaufort, cité médiévale.
Mairie de Châteaufort 19 place Saint Christophe 78117 Châteaufort Châteaufort 78117 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-pour-la-valorisation-du-patrimoine-castelfortain/evenements/visite-du-centre-historique-medieval-de-chateaufort-en-yvelines »}]
Visite commentée
©AVPC78
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