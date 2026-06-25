A la découverte des quartiers parisiens : le village de Passy Metro Passy (sortie côté Seine) Paris mardi 21 juillet 2026.

Passy est un ancien village, annexé à Paris en 1860, tout comme le village d’Auteuil. A l’origine, ce lieu était occupé par des moines qui cultivaient des vignes, ainsi que par de riches bourgeois.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Un parcours numérique dédié, valorisant l’histoire et le patrimoine de ce quartier du 16e arrondissement, a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris.

Découvrez le charme de Passy, ses rues pittoresques, son marché couvert et ses immeubles parmi les plus remarquables de Paris. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le mardi 21 juillet 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 07 juillet 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-21T21:30:00+02:00

fin : 2026-07-21T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-21T18:30:00+02:00_2026-07-21T20:30:00+02:00

Metro Passy (sortie côté Seine) 3 Rue Marietta Alboni 75016 Paris

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