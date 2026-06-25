A la découverte des quartiers parisiens : Montparnasse, autour du musée Zadkine Musée Zadkine Paris

D’origine russe, Ossip Zadkine (1888-1967) immigre à Paris en 1909. En 1910, il fait un court séjour à la Ruche, puis rejoint le quartier du Montparnasse. En 1912, il habite au 114, rue de Vaugirard ; puis, de 1913 à 1928, au 35, rue Rousselet. Enfin, en 1928, il vient s’installer rue d’Assas.

Rue d’Assas, Zadkine loge dans une petit maison qui donne sur un jardin. Il dispose aussi de deux ateliers. Tandis que Zadkine préfère travailler dans le plus petit, le plus grand lui sert à entreposer ses œuvres, mais aussi ses bois et pierres. Contraint de s’exiler aux États-Unis en 1941, Zadkine connait de grandes difficultés à son retour à Paris, en 1945, pour récupérer sa maison et ses ateliers, occupés par d’autres locataires. Finalement rétabli en ce lieu, il y travaillera jusqu’à son décès, en 1967. Par la suite, son épouse, la peintre Valentine Prax (1897-1981), lèguera l’ensemble de ses biens à la Ville de Paris pour créer un musée qui ouvrera ses portes en juillet 1982.

Cette visite guidée est proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Une application numérique valorisant l’histoire des ateliers d’artistes dans le quartier de Montparnasse a été réalisé par le Département de l’histoire, de la mémoire et des musées associatifs (Direction des affaires culturelles) dans le cadre du budget participatif de la Ville de Paris. Six balades sont disponibles : « Autour du musée Bourdelle », « Autour de la Ruche », « Autour du cimetière », « Autour de Giacometti », « Autour de Monsouris » et « Autour du Musée Zadkine.

Partez à la découverte des ateliers d’artistes parisiens en compagnie d’un guide conférencier. Une visite guidée proposée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Le mercredi 12 août 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit sous condition

Visite gratuite dans la limite des places disponibles (25 personnes par visite)

Réservation obligatoire à partir du 28 juillet 2026

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-12T21:30:00+02:00

fin : 2026-08-12T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-08-12T18:30:00+02:00_2026-08-12T20:30:00+02:00

Musée Zadkine 100 bis, rue d’Assas 75006 Paris

https://www.paris.fr/pages/histoire-et-memoire-2419 https://www.facebook.com/comite.dhistoire/ https://www.facebook.com/comite.dhistoire/



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