A la découverte du 35 mn – en hommage à Claude Lelouch Ecole Municipale des Beaux-Arts Villejuif

C’était un

rendez-vous est réalisé avec les 300 mètres de pellicule restante du film Si

c’était à refaire (1976). 300 mètres soit à peine 10 minutes de film !

L’exposition

en hommage à Un homme et une femme présente une copie originale du film.

Des images de 3,5cm deviennent par la projection des images de 10 m… cela fait

partie de la magie du cinéma !

En clin d’œil à cette

technique disparue avec le numérique mais qui constitue la majorité des films

de Claude Lelouch, l’Ecole Municipale des Beaux-Arts propose un atelier

permettant de s’initier à la coupe et au collage de la pellicule au format 35

mm.

Ici, l’École propose

à chacun d’appréhender la matérialité du film avec l’outil de la colleuse 35mm.

À vous de composer et de créer ce qui était l’âme du cinéma c’est-à-dire

de l’image animée ! À la fin, avant de repartir avec votre création, soyez sympa

rembobinez !

Dans le cadre des évènements et expériences consacrés à Claude Lelouch, cinéaste de l’Amour à l’Ecole Municipale des Beaux-Ars de Villejuif, en continu toute la soirée cet atelier est proposer pour expérimenter la pellicule 35mm.

Le samedi 06 juin 2026

de 21h00 à 01h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Ecole Municipale des Beaux-Arts 56 avenue de Paris 94800 Villejuif

https://www.villejuif.fr https://www.facebook.com/VilleVillejuif https://www.facebook.com/VilleVillejuif



Afficher la carte du lieu Ecole Municipale des Beaux-Arts et trouvez le meilleur itinéraire

